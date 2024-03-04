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Евросоюз в 2023 году импортировал российскую металлопродукцию на 2,4 млрд евро

Понедельник 04 марта 2024 12:43
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Евросоюз в 2023 году импортировал российскую металлопродукцию на 2,4 млрд евро Фото: Евросоюз импортировал российскую металлопродукцию на 2,4 млрд евро (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Несмотря на введенные против России санкции, за 2023 год ЕС импортировал металлопродукции из РФ на €2,4 млрд. По сравнению с 2022 годом показатели снизились, но поставки до сих пор остаются на высоком уровне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на GMK Center.

Так, согласно данным Eurostat, по итогам года Евросоюз сократил импорт продукции горно-металлургического комплекса (ГМК) из России на 39,5%.

Основная доля импорта приходится на полуфабрикаты - 69,4% от общего объема импорта: их за год ЕС импортировал 3,11 млн т. Основной объем импорта полуфабрикатов приходится на Бельгию.

Поставки железной руды из РФ в ЕС за 2023 год составили 332,3 тыс. т: наибольшая часть сырья отгружена в Словакию. Также среди основных потребителей российской продукции ГМК в 2023 году были Италия (чугун), Нидерланды (ферросплавы), Литва (лом).

Напомним, в 12-м пакете Евросоюз продлил действие квот на российские слябы еще на четыре года и фактически ослабил ранее введенные ограничения.

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