Євросоюз імпортує більше газу з Росії, ніж зі США, - Welt

За даними видання, уперше за майже два роки країни ЄС за один квартал імпортували більше газу з Росії, ніж зі США. Про це свідчать дані брюссельської консалтингової компанії Bruegel.

Згідно з цими даними, за квартал із квітня до червня ЄС закупив у Росії 12,7 мільярда кубометрів газу, а у США - 12,3 мільярда.

Порівняно з першим кварталом 2024 року поставки з Росії знизилися незначно, а зі США - більш різко.