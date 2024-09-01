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Євросоюз імпортує більше газу з Росії, ніж зі США, - Welt

Фото: ЄС імпортує з Росії більше газу, ніж з США (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Режим російського диктатора Володимира Путіна зміг розширити свої позиції як постачальника енергії для Європи. Наразі ЄС звідти імпортує більше ніж з США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DIE WELT.

За даними видання, уперше за майже два роки країни ЄС за один квартал імпортували більше газу з Росії, ніж зі США. Про це свідчать дані брюссельської консалтингової компанії Bruegel.

Згідно з цими даними, за квартал із квітня до червня ЄС закупив у Росії 12,7 мільярда кубометрів газу, а у США - 12,3 мільярда.

Порівняно з першим кварталом 2024 року поставки з Росії знизилися незначно, а зі США - більш різко. 

Нагадаємо, що нещодавно Австрія заявила, що бачить "величезний ризик" у разі раптового припинення постачання російського природного газу. У країні заявили, що від такої залежності потрібно позбутися якнайшвидше.

Варто також зауважити, що бої у Курській області призвели до стрибка цін на газ у Європі. Це сталося через побоювання припинення постачання газу, відразу після того, як Росія втратила контроль над газовимірювальною станцією "Суджа".

Варто також зазначити, що за даними Bloomberg, Росія та Україна мають намір продовжувати постачання трубопровідного газу до Європи.

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