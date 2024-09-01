Евросоюз импортирует больше газа из России, чем из США, - Welt

По данным издания, впервые за почти два года страны ЕС за один квартал импортировали больше газа из России, чем из США. Об этом свидетельствуют данные брюссельской консалтинговой компании Bruegel.

Согласно этим данным, за квартал с апреля по июнь ЕС закупил у России 12,7 миллиарда кубометров газа, а у США - 12,3 миллиарда.

По сравнению с первым кварталом 2024 года поставки из России снизились незначительно, а из США более резко.