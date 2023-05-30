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Євросоюз хоче запровадити санкції проти дев'яти росіян по справі Кара-Мурзи, - EUobserver

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Вівторок 30 травня 2023 20:06
Євросоюз хоче запровадити санкції проти дев'яти росіян по справі Кара-Мурзи, - EUobserver Фото: російський політик-опозиціонер Володимир Кара-Мурза (росЗМІ)
Автор: Дмитро Браславський

Європейський союз планує ввести санкції проти дев'яти громадян РФ. Вони причетні до кримінального переслідування російського опозиціонера Володимира Кара-Мурзи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на EUobserver.

Видання зазначає, що країни ЄС готові ввести обмеження проти дев'яти росіян, якщо Угорщина перестане блокувати це рішення.

"У проєкті списку фігурують заступник міністра юстиції Росії Олег Свириденко, чотири російські судді, начальник в'язниці і троє чиновників", - йдеться у повідомленні.

Справа Володимира Кара-Мурзи

Володимир Кара-Мурза є опозиційним політиком, журналістом і правозахисником у Росії.

Раніше його вже двічі намагалися отруїти, Кара-Мурза був заарештований і ув’язнений російським режимом у квітні 2022 року. Його звинуватили у так званому поширенні "фейків" про російську армію, а також у "державній зраді". Нещодавно його було засуджено до 25 років ув’язнення.

Нещодавно повідомлялось, що Угорщина заблокувала новий пакет санкцій ЄС проти Росії через осіб, які причетні до справи політика-опозиціонера Володимира Кара-Мурзи.

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