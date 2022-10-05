UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Євросоюз готовий до дипломатичного вирішення війни РФ проти України, - Борель

Фото: Жозеп Боррель, голова дипломатії ЄС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Європейський союз готовий прагнути дипломатичного вирішення війни Росії проти України за окремих обставин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на блог голови дипломатії Євросоюзу Жозепа Борреля.

Він наголосив, що Євросоюз ніколи не визнає анексію українських територій і продовжить військову, фінансову та політичну підтримку України.

При цьому, за словами Борреля, вже 17 жовтня Євросоюз може розпочати місію з навчання бійців ЗСУ.

"Водночас ми, як і раніше, готові прагнути дипломатичного рішення, якщо обставини знову дозволять зробити це значним чином", - заявив Боррель.

Нагадаємо, раніше Боррель заявляв, що Євросоюз зацікавлений у проведенні переговорів про мир в Україні якнайшвидше, але рішення про їх початок може приймати лише керівництво України.

Також ми писали, що президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення РНБО про "неможливість проведення переговорів" з президентом РФ Путіним.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяЕвросоюзВійна Росії проти України