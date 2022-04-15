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Евросоюз готовит эмбарго на нефтепродукты из России

Нефтехранилища в РФ (Фото: ft.com)
Автор: Константин Широкун

Руководство ЕС прорабатывает варианты введения эмбарго на российские нефтепродукты. Этот шаг должен стать мощнейшим ударом по экономике РФ, которая в большей степени зависит от экспорта энергоносителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Times.

"Европейские чиновники сообщают, что ЕС сейчас активно движется в направлении введения поэтапного запрета на российскую нефть, что даст Германии и другим странам время для поиска альтернативных поставщиков", - говорится в сообщении.

Также известно, что решение о нефтяном эмбарго не будет обсуждаться на уровне глав государств-членов ЕС до 24 апреля, пока во Франции не пройдет второй тур выборов.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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