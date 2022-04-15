Євросоюз готує ембарго на нафтопродукти з Росії

Керівництво ЄС опрацьовує варіанти введення ембарго на російські нафтопродукти. Цей крок має стати найпотужнішим ударом по економіці РФ, яка більшою мірою залежить від експорту енергоносіїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Times .

"Європейські чиновники повідомляють, що ЄС зараз активно рухається в напрямку введення поетапної заборони на російську нафту, що дасть Німеччині та іншим країнам час для пошуку альтернативних постачальників", - йдеться в повідомленні.

Також відомо, що рішення про нафтове ембарго не буде обговорюватися на рівні глав держав-членів ЄС до 24 Квітня, поки у Франції не пройде другий тур виборів.