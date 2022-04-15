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Євросоюз готує ембарго на нафтопродукти з Росії

Нафтосховища в РФ (Фото: ft.com)
Автор: Константин Широкун

Керівництво ЄС опрацьовує варіанти введення ембарго на російські нафтопродукти. Цей крок має стати найпотужнішим ударом по економіці РФ, яка більшою мірою залежить від експорту енергоносіїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Times.

"Європейські чиновники повідомляють, що ЄС зараз активно рухається в напрямку введення поетапної заборони на російську нафту, що дасть Німеччині та іншим країнам час для пошуку альтернативних постачальників", - йдеться в повідомленні.

Також відомо, що рішення про нафтове ембарго не буде обговорюватися на рівні глав держав-членів ЄС до 24 Квітня, поки у Франції не пройде другий тур виборів.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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