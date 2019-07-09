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Евросоюз готов выделить Украине 500 млн евро помощи

Новости » Экономика    09.07.2019 - 00:41
Евросоюз готов выделить Украине 500 млн евро помощи
Фото: Туск, Зеленский, Юнкер (МИД)

Украине для получения второго транша от ЕС нужно будет выполнить определенные условия

Евросоюз готов выделить второй транш Четвертой программы макрофинансовой помощи Украине в размере 500 млн евро. Об этом заявили президент Европейского совета Дональд Туск и президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер после саммита Украина-ЕС, передает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства иностранных дел.

Европейские чиновники отметили, что средства будут выделены, как только Украина выполнит определенные условия. В частности, речь идет о поддержке Украиной макроэкономической стабильности, реализации программы МВФ, выполнение всех мероприятий в рамках Программы макрофинансовой помощи ЕС.

Также ЕС ожидает поддержания независимости Национального банка Украины и стабильности финансового сектора.

Напомним, в конце 2018 года Украина получила от Международного валютного фонда первый транш кредита на сумму 1,4 млрд долларов по новой программе stand-by, которая в целом составляет 3,9 млрд долларов.

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