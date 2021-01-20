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Евросоюз готов вдохнуть "новую жизнь" в отношения с США, - фон дер Ляйен

Автор: Игорь Литвиненко

Европейский союз готов вдохнуть "новую жизнь" в отношения Соединенными Штатами Америки после инаугурации Джо Байдена. При этом в ЕС заявили, что спустя четыре года у Европы появился друг в Белом доме.

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Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она назвала принятие присяги Джо Байдена в качестве президента США посланием "исцеления для глубоко разделенной нации".

"Это будет посланием надежды всему миру, ожидающему возвращения США в круг государств-единомышленников. Этот день приносит хорошие новости: Соединенные Штаты вернулись. И Европа готова. Чтобы восстановить связь со старым и надежным партнером, чтобы вдохнуть новую жизнь в наш заветный союз", - заявила фон дер Ляйен.

Президент Еврокомиссии видит в качестве первого совместного шага - сотрудничество между ЕС и США в сфере цифровой экономики.

Напомним, Евросоюз предложил избранному президенту США Джо Байдену заключить новый всеобъемлющий пакт.

Отметим, 20 января в США пройдет инаугурация Джо Байдена в качестве президента США. О том, как проходит процедура передачи власти в США, читайте в материале РБК-Украина.

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