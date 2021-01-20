Євросоюз готовий вдихнути "нове життя" в відносини з США, - фон дер Ляйен

Європейський союз готовий вдихнути "нове життя" в стосунки Сполученими Штатами Америки після інавгурації Джо Байдена. При цьому в ЄС заявили, що через чотири роки у Європи з'явився друг в Білому домі.

Про це заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен.

Вона назвала прийняття присяги Джо Байдена в якості президента США посланням "зцілення для глибоко розділеної нації".

"Це буде посланням надії всьому світу, котрий чекає повернення США в коло держав-однодумців. Цей день приносить хороші новини: Сполучені Штати повернулися. І Європа готова. Щоб відновити зв'язок зі старим і надійним партнером, щоб вдихнути нове життя в наш заповітний союз", - заявила фон дер Ляйен.

Президент Єврокомісії бачить в якості першого спільного кроку - співпраця між ЄС і США в сфері цифрової економіки.

Нагадаємо, Євросоюз запропонував обраному президенту США Джо Байдену укласти новий всеосяжний пакт.

Відзначимо, 20 січня в США пройде інавгурація Джо Байдена в якості президента США. Про те, як проходить процедура передачі влади в США, читайте в матеріалі РБК-Україна.