Євросоюз не дозволить здійснитися імперським планам Путіна, - Шольц

"Ми не дозволимо, щоб одна країна силою захопила частину іншої і ставила таким чином під питання принципи нашого мирного порядку, тому ми підтримуватимемо Україну у відстоюванні нею власного суверенітету та територіальної цілісності стільки, скільки потрібно", - заявив він.

При цьому Шольц додав, що 2022 року Німеччина надала Україні загальну допомогу на 12 млрд євро "і цього року масивну підтримку буде продовжено".

Нагадаємо, раніше Шольц розкритикував деякі країни, які ведуть, за його словами, "публічні змагання" у постачанні зброї Україні.

Крім того, Шольц відкинув можливість постачання Україні сучасних винищувачів.

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