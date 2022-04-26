UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Евросоюз доволен работой украинской энергосистемы после синхронизации, - Тимченко

Фото: Евросоюз доволен работой украинской энергосистемы после синхронизации (pixabay)
Автор: Артем Горовенко

Энергосистема Украины после синхронизации с ENTSO-E работает надежно и стабильно, что полностью устаивает европейских партнеров и открывает возможность для увеличения экспорта украинской электроэнергии в Европу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью генерального директора ДТЕК Максима Тимченко для ЭП.

"С 16 марта Украина соединила свои электрические сети с европейскими без права коммерческих перетоков - экспорта-импорта. С этих пор наша энергосистема работает в синхронном режиме очень стабильно. Европейцев полностью устраивает, как наша страна управляет этой ситуацией", - сообщил глава ДТЭК.

Он также отметил, что Украина предложила европейским партнерам разрешить коммерческий экспорт украинской электроэнергии.

"Мы вышли с инициативой к европейским партнерам разрешить нам коммерческий экспорт и наше правительство это полностью поддерживает", - сообщил Тимченко.

По его словам, даже при нынешнем техническом состоянии, и без больших технических изменений, можно дополнительно поставлять в Европу 600 МВт.

"И это во многом политическое решение, которое, надеюсь, европейские партнеры примут. А дальше нам нужно будет установить специальное оборудование для того, чтобы в 2,5 раза это сечение увеличить", - добавил глава ДТЭК.

Напомним, в апреле компания ДТЭК Рината Ахметова первой среди украинских компаний начала экспорт электроэнергии в Польшу, что обеспечило приток в страну валютной выручки в условиях войны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Максим ТимченкоЕвросоюз