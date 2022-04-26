Євросоюз задоволений роботою української енергосистеми після синхронізації, - Тімченко

"З 16 березня Україна з'єднала свої електричні мережі з європейськими без права комерційних перетоків - експорту-імпорту. З цього часу наша енергосистема працює в синхронному режимі дуже стабільно. Європейців повністю влаштовує, як наша країна керує цією ситуацією", - повідомив глава ДТЕК.

Він також зазначив, що Україна запропонувала європейським партнерам дозволити Комерційний експорт української електроенергії.

"Ми вийшли з ініціативою до європейських партнерів дозволити нам Комерційний експорт і наш уряд це повністю підтримує", - повідомив Тимченко.

За його словами, навіть при нинішньому технічному стані, і без великих технічних змін, можна додатково поставляти в Європу 600 МВт.

"І це багато в чому політичне рішення, яке, сподіваюся, європейські партнери приймуть. А далі нам потрібно буде встановити спеціальне обладнання для того, щоб у 2,5 раза цей перетин збільшити", - додав глава ДТЕК.

Нагадаємо, у квітні компанія ДТЕК Ріната Ахметова першою серед українських компаній почала експорт електроенергії до Польщі, що забезпечило приплив у країну валютної виручки в умовах війни.