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Евросоюз не допустит неконтролируемый наплыв мигрантов из Афганистана

Автор: Дмитрий Кузнецов

Европейский союз предотвратит неконтролируемый наплыв нелегальных мигрантов из Афганистана. ЕС планирует усилить поддержку соседних с Кабулом стран, чтобы нуждающиеся в защите афганцы могли в них укрыться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на итоговый пресс-релиз заседания глав МВД ЕС.

В документе отмечается, что исходя из "уроков прошлого", ЕС и его страны-члены намерены решительно противостоять повторению неконтролируемой крупномасштабной нелегальной миграции. Для этого стороны договорились скоординировать и упорядочить ответные меры.

"Следует избегать стимулов к нелегально миграции. ЕС также должен усилить поддержку соседним с Афганистаном странам, чтобы они гарантировали защиту, нуждающимся в ней афганцам", - отмечено в заявлении.

Главы МВД Евросоюза выступили за начало целевой информационной кампании, направленной против контрабандистов, которые побуждают людей "совершать опасные и незаконные путешествия в Европу".

При этом в ЕС заявили, что намерены сделать все возможное, чтобы ситуация в Афганистане не привела к новым угрозам для граждан объединения.

"Необходимо приложить все усилия для обеспечения того, чтобы режим талибов прекратил все связи и действия с международным терроризмом и чтобы Афганистан не стал снова убежищем для террористов и организованных преступных групп", - подчеркивается в пресс-релизе.

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ЕвросоюзАфганистанМиграционный кризис