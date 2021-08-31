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Євросоюз не допустить неконтрольований наплив мігрантів з Афганістану

Автор: Дмитрий Кузнецов

Європейський союз запобігатиме неконтрольованому напливу нелегальних мігрантів з Афганістану. ЄС планує посилити підтримку сусідніх з Кабулом країн, щоб афганці, які потребують захисту, могли в них сховатися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на підсумковий прес-еліз засідання глав МВС ЄС.

У документі наголошується, що виходячи з "уроків минулого", ЄС і його країни-члени мають намір рішуче протистояти повторенню неконтрольованої великомасштабної нелегальної міграції. Для цього сторони домовилися скоординувати і впорядкувати відповідні заходи.

"Слід уникати стимулів до нелегально міграції. ЄС також повинен посилити підтримку сусіднім з Афганістаном країнам, щоб вони гарантували захист, які потребують її афганцям", - зазначено в заяві.

Глави МВС Євросоюзу виступили за початок цільової інформаційної кампанії, спрямованої проти контрабандистів, які спонукають людей "здійснювати небезпечні і незаконні подорожі в Європу".

При цьому в ЄС заявили, що мають намір зробити все можливе, щоб ситуація в Афганістані не привела до нових загроз для громадян об'єднання.

"Необхідно докласти всіх зусиль для забезпечення того, щоб режим талібів припинив всі зв'язки і дії з міжнародним тероризмом і щоб Афганістан не став знову притулком для терористів і організованих злочинних груп", - підкреслюється в пресрелізі.

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ЕвросоюзАфганистанМіграційна криза