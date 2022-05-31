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Евросоюз должен стать серьезной военной силой, - Боррель

Фото: глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Война в Украине доказала Европейскому союзу, что мягкой силы недостаточно. Поэтому ЕС должен стать серьезной военной силой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, которого цитирует Corriere.

"То, что мы усвоили на основании войны в Украине, что недостаточно торговли, верховенства закона, недостаточно быть сильным гражданским государством, ЕС также должен быть серьезной военной силой", - призвал Боррель.

Напомним, недавно с подобным заявлением выступил и канцлер Германии Олаф Шольц. По его словам, Германия вскоре будет иметь крупнейшую традиционную армию в рамках НАТО в Европе.

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