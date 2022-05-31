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Євросоюз має стати серйозною військовою силою, - Боррель

Фото: голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Війна в Україні довела Європейському союзу, що м'якої сили недостатньо. Тому ЄС має стати серйозною військовою силою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля, якого цитує Corriere.

"Те, що ми засвоїли на підставі війни в Україні, що недостатньо торгівлі, верховенства закону, недостатньо бути сильною громадянською державою, ЄС також має бути серйозною військовою силою", - закликав Боррель.

Нагадаємо, нещодавно з подібною заявою виступив і канцлер Німеччини Олаф Шольц. За його словами, Німеччина незабаром матиме найбільшу традиційну армію в рамках НАТО в Європі.

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