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Евросоюз должен облегчить вступление новых членов, - Шольц

Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Европейский союз должен облегчить вступление новых членов. Пришло время не только странам-кандидатам, но и самому Европейскому союзу подготовиться к расширению блока.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DPA.

"Чтобы это произошло, ЕС должен модернизировать свои структуры и процессы принятия решений. Невозможно будет в будущем решать единогласным голосованием все, что решается единогласно сегодня", - заявил он.

Шольц надеется выдвинуть свои предложения на саммите ЕС, назначенном на 24 и 25 июня.

На встрече главы 27 стран-членов ЕС рассмотрят заявления о вступлении в ЕС Грузии, Молдовы и Украины. Это произойдет всего через неделю после того, как Еврокомиссия рекомендовала Молдове и Украине стать официальными кандидатами на членство в ЕС, и это мнение поддержал Шольц.

В настоящее время вопрос о статусе кандидата должен быть единогласно одобрен всеми 27 странами-членами, но в ЕС уже давно обсуждается возможность смягчения этого правила. Однако любые реформы в этом процессе могут быть осуществлены только при условии единогласной поддержки этих изменений.

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Олаф ШольцГерманияЕвросоюзВступление в ЕС