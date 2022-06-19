Евросоюз должен облегчить вступление новых членов, - Шольц

"Чтобы это произошло, ЕС должен модернизировать свои структуры и процессы принятия решений. Невозможно будет в будущем решать единогласным голосованием все, что решается единогласно сегодня", - заявил он.

Шольц надеется выдвинуть свои предложения на саммите ЕС, назначенном на 24 и 25 июня.

На встрече главы 27 стран-членов ЕС рассмотрят заявления о вступлении в ЕС Грузии, Молдовы и Украины. Это произойдет всего через неделю после того, как Еврокомиссия рекомендовала Молдове и Украине стать официальными кандидатами на членство в ЕС, и это мнение поддержал Шольц.

В настоящее время вопрос о статусе кандидата должен быть единогласно одобрен всеми 27 странами-членами, но в ЕС уже давно обсуждается возможность смягчения этого правила. Однако любые реформы в этом процессе могут быть осуществлены только при условии единогласной поддержки этих изменений.