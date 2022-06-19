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Євросоюз повинен полегшити вступ нових членів, - Шольц

Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Європейський союз повинен полегшити вступ нових членів. Прийшов час не тільки країнам-кандидатам, а й самому Європейському союзу підготуватися до розширення блоку.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DPA.

"Щоб це сталося, ЄС повинен модернізувати свої структури і процеси прийняття рішень. Неможливо буде в майбутньому вирішувати одноголосним голосуванням все, що вирішується одноголосно сьогодні", - заявив він.

Шольц сподівається висунути свої пропозиції на саміті ЄС, призначеному на 24 і 25 червня.

На зустрічі глави 27 країн-членів ЄС розглянуть заяви про вступ до ЄС Грузії, Молдови та України. Це відбудеться всього через тиждень після того, як Єврокомісія рекомендувала Молдові та Україні стати офіційними кандидатами на членство в ЄС, і цю думку підтримав Шольц.

В даний час питання про статус кандидата повинен бути одноголосно схвалений усіма 27 країнами-членами, але в ЄС вже давно обговорюється можливість пом'якшення цього правила. Однак будь-які реформи в цьому процесі можуть бути здійснені лише за умови одностайної підтримки цих змін.

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Олаф ШольцГерманияЕвросоюзВступ в ЄС