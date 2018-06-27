Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.32
НБУ 2618.92
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.59
Межбанк BID 30.55
НБУ 3056.8
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.32
НБУ 2618.92
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.59
Межбанк BID 30.55
НБУ 3056.8
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Евросоюз должен готовиться к "наихудшим сценариям" в отношениях с США, - Туск

НовостиПолитика    27.06.2018 - 16:30
Фото: Дональд Туск (consilium.europa.eu)
Фото: Дональд Туск (consilium.europa.eu)

Туск отправил письмо лидерам стран-членов ЕС в преддверии стартующего в четверг саммита

Президент Европейского Совета Дональд Туск направил лидерам стран-членов Европейского союза (ЕС) пригласительное письмо, в котором призвал готовиться к "худшим сценариям" в отношениях с США. Письмо опубликовано на сайте Евросовета.

Туск отправил письмо в преддверии стартующего в четверг саммита ЕС. Саммит пройдет в Брюсселе с 28 по 29 июня.

Так, в своем обращении он вспомнил о событиях недавнего саммита G7 в Канаде. По его словам, наряду с важными для Евросоюза проблемами миграции и реформы еврозоны "важно помнить о геополитическом контексте после саммита G7 в Канаде".

Туск отметил, что отношения США и ЕС находятся под огромным давлением из-за политики американского президента Дональда Трампа. Также глава Европейского совета добавил, что разногласия между ЕС и США выходят за рамки торговли.

"Я поделюсь с вами своей политической оценкой того, что происходит. Я считаю, что, надеясь на лучшее, мы должны готовить наш союз к наихудшим сценариям", - предупредил Туск.

Напомним, что в США с 1 июня действуют пошлины на сталь и алюминий из Европейского союза, Мексики и Канады. По словам главы Министерства торговли США Уилбура Росса, речь идет о 25% пошлинах на ввоз стали и 10% - на ввоз алюминия.

В свою очередь Европейская Комиссия 20 июня приняла постановление о введении дополнительных 25% пошлин на импорт из США.

Трамп поддержал ограничение иностранных инвестиций в США Украина рассчитывает на поддержку США в ходе имплементации ряда законов в сфере нацбезопасности
Теги публикации: Дональд Туск, Евросоюз, Соединенные Штаты Америки  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"5 из 5 возможных медалей": украинская гимнастка произвела фурор на турнире в Турции (видео)
В Киеве разгромили табор ромов: активисты сделали жесткое заявление
"Киевхлеб" будет судиться с Roshen из-за "Киевского торта"
"Постоянно живу в напряжении": Лидия Таран откровенно рассказала о своей личной жизни
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь