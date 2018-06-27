Евросоюз должен готовиться к "наихудшим сценариям" в отношениях с США, - Туск

Туск отправил письмо лидерам стран-членов ЕС в преддверии стартующего в четверг саммита

Президент Европейского Совета Дональд Туск направил лидерам стран-членов Европейского союза (ЕС) пригласительное письмо, в котором призвал готовиться к "худшим сценариям" в отношениях с США. Письмо опубликовано на сайте Евросовета.

Туск отправил письмо в преддверии стартующего в четверг саммита ЕС. Саммит пройдет в Брюсселе с 28 по 29 июня.

Так, в своем обращении он вспомнил о событиях недавнего саммита G7 в Канаде. По его словам, наряду с важными для Евросоюза проблемами миграции и реформы еврозоны "важно помнить о геополитическом контексте после саммита G7 в Канаде".

Туск отметил, что отношения США и ЕС находятся под огромным давлением из-за политики американского президента Дональда Трампа. Также глава Европейского совета добавил, что разногласия между ЕС и США выходят за рамки торговли.

"Я поделюсь с вами своей политической оценкой того, что происходит. Я считаю, что, надеясь на лучшее, мы должны готовить наш союз к наихудшим сценариям", - предупредил Туск.

Напомним, что в США с 1 июня действуют пошлины на сталь и алюминий из Европейского союза, Мексики и Канады. По словам главы Министерства торговли США Уилбура Росса, речь идет о 25% пошлинах на ввоз стали и 10% - на ввоз алюминия.

В свою очередь Европейская Комиссия 20 июня приняла постановление о введении дополнительных 25% пошлин на импорт из США.