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Інтерв'ю

Євросоюз повинен готуватися до "найгірших сценаріїв" у відносинах з США, - Туск

НовиниПолітика    27.06.2018 - 16:30
Фото: Дональд Туск (consilium.europa.eu)
Фото: Дональд Туск (consilium.europa.eu)

Туск відправив лист лідерам країн-членів ЄС напередодні саміту

Президент Європейської Ради Дональд Туск надіслав лідерам країн-членів Європейського союзу (ЄС) лист-запрошення, в якому закликав готуватися до "гірших сценаріїв" у відносинах з США. Лист оприлюднено на сайті Євроради.

Туск відправив лист напередодні саміту ЄС. Саміт пройде в Брюсселі з 28 по 29 червня.

Так, у своєму зверненні він згадав про події недавнього саміту G7 в Канаді. За його словами, поряд з важливими для Євросоюзу проблемами міграції та реформи єврозони "важливо пам'ятати про геополітичний контекст після саміту G7 в Канаді".

Туск зазначив, що відносини США та ЄС перебувають під величезним тиском через політику американського президента Дональда Трампа. Також глава Європейської ради додав, що розбіжності між ЄС і США виходять за рамки торгівлі.

"Я поділюся з вами своєю політичною оцінкою того, що відбувається. Я вважаю, що, сподіваючись на краще, ми повинні готувати наш союз до найгірших сценаріїв", - попередив Туск.

Нагадаємо, що в США з 1 червня діють мита на сталь і алюміній з Європейського союзу, Мексики і Канади. За словами глави Міністерства торгівлі США Уілбура Росса, мова йде про 25% мита на ввезення сталі і 10% - на ввезення алюмінію.

У свою чергу Європейська Комісія 20 червня прийняла постанову про введення додаткових 25% мит на імпорт з США.

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Теги публікації: Дональд Туск, Евросоюз, Сполучені Штати Америки  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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