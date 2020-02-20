Евросоюз частично профинансирует возвращение домой пассажиров с Diamond Princess

Европейский союз совместно профинансирует расходы по репатриации европейцев с круизного лайнера Diamond Princess, из-за коронавируса пришвартованного на карантин в японском порту Йокогама. Об сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

Отмечается, что 19 февряля через механизм гражданской защиты ЕС организованы два спецрейса из Италии в Японию с медицинской бригадой на борту.

"ЕС продолжает работать круглосуточно и без выходных, помогая как своим государствам-членам, так и Китаю. Мы готовим отправку новых партий помощи в Китай в ближайшие дни", - заявил европейский комиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич.

Итальянская медицинская бригада оценит состояние пассажиров, и только те, у кого отрицательный результат анализа на коронавирус (COVID-19) или нет никаких симптомов заболевания, будут допущены на борт самолета.

Окончательные данные о численности и гражданстве пассажиров будут известны в ближайшие дни. После прибытия в Европу для них начнется новый период карантина, который будет организован каждым государством-членом ЕС.

ЕС будет софинансировать расходы на эти рейсы. Ранее механизм гражданской защиты ЕС помог репатриации из Китая более 400 людей на спецрейсах, организованных Францией и Германией.

В механизме гражданской защиты ЕС, созданном в 2001 году, ныне участвуют все члены союза, а также Исландия, Норвегия, Сербия, Северная Македония, Черногория и Турция.

Напомним, 3 февраля круизный лайнер с более чем 3500 человек на борту был помещен на карантин. Позже стало известно, что на борту корабля находится 25 украинцев. Двое из них были инфицированы.

Также РБК-Украина писало, что во вторник, 18 февраля, из японской больницы планировали выписать одного из украинцев, который находился на лайнере Diamond Princess. Также в украинском правительстве отметили, что на данный момент не планируется эвакуация украинцев.