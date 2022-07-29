Евросоюз в будущем откажется от российского газа, - Боррель

Страны Евросоюза в будущем смогут полностью отказаться от российских энергоносителей, в том числе и от природного газа.

По мнению дипломата, энергетическая зависимость Евросоюза от России делает его уязвимым. Но будущем ЕС прекратит закупать российский газ. Правда, о конкретных сроках отказа говорить пока рано.

Боррель также отметил, что в случае, если Россия захочет перекрыть газ Европе, то не будет ждать осени или зимы, а сделает это как можно скорее. По его словам, объединенная Европа сначала откажется от российского угля, потом от нефти, а дальше наступит и очередь природного газа.