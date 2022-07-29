Євросоюз у майбутньому відмовиться від російського газу, - Боррель

Країни Євросоюзу в майбутньому зможуть повністю відмовитися від російських енергоносіїв, в тому числі і від природного газу.
Про це заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на TVE.
На думку дипломата, енергетична залежність Євросоюзу від Росії робить його вразливим. Але майбутньому ЄС припинить закуповувати російський газ. Правда, про конкретні терміни відмови говорити поки рано.
Боррель також зазначив, що у випадку, якщо Росія захоче перекрити газ Європі, то не буде чекати осені або зими, а зробить це якомога швидше. За його словами, об'єднана Європа спочатку відмовиться від російського вугілля, потім від нафти, а далі настане І черга природного газу.
Раніше Боррель заявив, що санкції Європейського Союзу проти Росії вже сильно б'ють по керівнику Кремля Володимиру Путіну і його спільниках. Вплив санкційних заходів на російську економіку з часом буде посилюватися.
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