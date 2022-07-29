Євросоюз у майбутньому відмовиться від російського газу, - Боррель

Країни Євросоюзу в майбутньому зможуть повністю відмовитися від російських енергоносіїв, в тому числі і від природного газу.

Про це заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на TVE .

На думку дипломата, енергетична залежність Євросоюзу від Росії робить його вразливим. Але майбутньому ЄС припинить закуповувати російський газ. Правда, про конкретні терміни відмови говорити поки рано.

Боррель також зазначив, що у випадку, якщо Росія захоче перекрити газ Європі, то не буде чекати осені або зими, а зробить це якомога швидше. За його словами, об'єднана Європа спочатку відмовиться від російського вугілля, потім від нафти, а далі настане І черга природного газу.