ЕС впервые приостановил действие пакта стабильности и роста

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Приостановка действия документа позволит странам повышать госдолг

Совет Европейского союза утвердил предложение Европейской комиссии приостановить действие пакта стабильности и роста, который является базовым документом еврозоны, в связи с пандемией коронавируса. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

Как отмечается в документе, приостановка пакта позволит государствам ЕС получить гибкость принятия мер для поддержания систем здравоохранения и обороны, а также экономики.

"Министры согласились с оценкой Еврокомиссии, что сложились условия для задействования генеральной статьи о приостановке, налицо тяжелый экономический спад в еврозоне и Евросоюзе в целом", - говорится в заявлении.

Пакт предусматривает контроль над налоговой политикой и санкции к странам-нарушителям. В частности, документ ограничивает до 3% ВВП уровень дефицита госбюджета стран еврозоны, а также определяет предел госдолга в 60% ВВП. Приостановка действия пакта позволит странам повышать дефицит бюджетов за счет кредитов для оказания помощи бизнесу.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Европейский совет в связи с пандемией коронавируса принял решение о временной приостановке действия системы слотов в аэропортах, согласно которой авиакомпании обязаны осуществлять заявленные рейсы.

Также сообщалось, что в результате пандемии коронавируса умер один из сотрудников Европарламента. Это стало первой смертью от коронавируса в Европарламенте.