ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ЕС впервые приостановил действие пакта стабильности и роста

Новости » Коронавирус     23.03.2020 - 19:53
ЕС впервые приостановил действие пакта стабильности и роста
Иллюстративное фото (csamir.com)

Приостановка действия документа позволит странам повышать госдолг

Совет Европейского союза утвердил предложение Европейской комиссии приостановить действие пакта стабильности и роста, который является базовым документом еврозоны, в связи с пандемией коронавируса. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

Как отмечается в документе, приостановка пакта позволит государствам ЕС получить гибкость принятия мер для поддержания систем здравоохранения и обороны, а также экономики.

"Министры согласились с оценкой Еврокомиссии, что сложились условия для задействования генеральной статьи о приостановке, налицо тяжелый экономический спад в еврозоне и Евросоюзе в целом", - говорится в заявлении.

Пакт предусматривает контроль над налоговой политикой и санкции к странам-нарушителям. В частности, документ ограничивает до 3% ВВП уровень дефицита госбюджета стран еврозоны, а также определяет предел госдолга в 60% ВВП. Приостановка действия пакта позволит странам повышать дефицит бюджетов за счет кредитов для оказания помощи бизнесу.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Европейский совет в связи с пандемией коронавируса принял решение о временной приостановке действия системы слотов в аэропортах, согласно которой авиакомпании обязаны осуществлять заявленные рейсы.

Также сообщалось, что в результате пандемии коронавируса умер один из сотрудников Европарламента. Это стало первой смертью от коронавируса в Европарламенте.

Генсек ООН призывает прекратить все вооруженные конфликты из-за коронавируса Более 300 тысяч заболевших: ВОЗ заявила об ускорении пандемии коронавируса
Новости Украины ЕвросоюзеврозонаГосдолгКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь