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Евросоюз не будет вводить квоты на распределение беженцев из Украины

Фото: еврокомиссар Илва Йоханссон (euneighbours.eu)
Автор: Сергей Новиков

Европейский союз не будет вводить квоты для стран-участниц на распределение беженцев из Украины, как это было с сирийцами. Страны Евросоюза проявляют беспрецедентную солидарность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью еврокомиссара по внутренним делам Илву Йоханссон для ERR.

По ее словам, в случае с беженцами из Украины не будет применяться механизм, который действовал для сирийцев.

"Мы создали платформу солидарности. Мы встречаемся с Комиссией и правительствами два раза в неделю, чтобы обсудить ситуацию. Государства-члены могут сказать, сколько людей они могут принять. Другие государства-члены говорят, каковы их потребности. Это новый подход к ситуации, без обязательных квот. Нам нужно развивать это дальше", - отметила Йоханссон.

Она также подчеркнула, что страны ЕС демонстрируют беспрецедентную солидарность с украинцами.

"Такого кризиса у нас не было со времен Второй мировой войны… Так что, конечно, это вызов. Но лучший способ справиться с такими проблемами - работать вместе. Но мы также должны работать с третьими странами, которые готовы быть частью решения и принимать украинских беженцев - Канадой, США и Великобританией", - добавила она.

Напомним, ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок инициировала создание гуманитарных хабов в ЕС для распределения украинских беженцев.

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