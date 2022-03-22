Євросоюз не запроваджуватиме квоти на розподіл біженців з України

За її словами, у випадку з біженцями з України не буде застосовуватися механізм, який діяв для сирійців.

"Ми створили платформу солідарності. Ми зустрічаємося з Комісією та урядами двічі на тиждень, щоб обговорити ситуацію. Держави-члени можуть сказати, скільки людей вони можуть прийняти. Інші держави-члени кажуть, які їхні потреби. Це новий підхід до ситуації, без обов'язкових квот. Нам потрібно розвивати це далі", - зазначила Йоханссон.

Вона також підкреслила, що країни ЄС демонструють безпрецедентну солідарність з українцями.

"Такої кризи у нас не було з часів Другої світової війни... Так що, звичайно, це виклик. Але найкращий спосіб впоратися з такими проблемами - працювати разом. Але ми також повинні працювати з третіми країнами, які готові бути частиною рішення і приймати українських біженців - Канадою, США і Великобританією", - додала вона.