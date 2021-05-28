Евросоюз не будет признавать результаты президентских выборов в Сирии, - Боррель

В Евросоюзе не собираются признавать результаты президентских выборов в Сирии. Эти выборы не были "ни свободными, ни честными".

Такое заявление сделал верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, пишет DW .

Боррель убежден, что эти выборы не принесут ничего в урегулировании конфликта в Сирии и не приведут к нормализации отношений между мировым сообществом и сирийским режимом.

Напомним, в ночь на 28 мая объявили, что президент Сирии Башар Асад победил на выборах главы государства. Он якобы набрал более 95% голосов.

Ранее министры иностранных дел Великобритании, США, ФРГ, Франции и Италии призвали международное сообщество не признавать предстоящие президентские выборы в Сирии.

"Мы осуждаем решение режима Асада провести выборы вне рамок, установленным резолюцией 2254 Совета безопасности ООН, и присоединяемся к голосам сирийцев, включая голоса представителей гражданского общества и сирийской оппозиции, которые назвали это голосование незаконным", - говорится в их совместном заявлении.