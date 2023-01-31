Євросоюз у 2022 році вперше одержав більше енергогенерації з альтернативних джерел
У 2022 році Європейський союз вперше у своїй історії отримав з альтернативних джерел більше енергії, ніж від традиційних енергоносіїв.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт аналітичного центру Ember.
Як свідчать підрахунки британського центру Ember, сонячна і вітрова енергогенерація в ЄС вперше обійшла газову.
"Політичною відповіддю Європи на вторгнення Росії в Україну у 2022 році було прискорення електроенергетичного переходу. Зараз увага зосереджується на швидкому скороченні попиту на газ - одночасно з поступовою відмовою від вугілля. Це означає, що ми на шляху до масштабного розширення чистої енергетики", - йдеться у звіті центру, який опікується дослідженнями кліматичної політики на Європейському континенті.
Так, за підрахунками центру, у 2022 році енергія сонця та вітру забезпечили рекордних 22% попиту ЄС в електриці, тоді як газ - 20%, а вугілля - 16%. Лідирують із великим відривом атомна та гідроенергетика - 32%.
Країни Євросоюзу виробили у 2022 році 203 терават-години (ТВт-год) сонячної енергії, що на 39 ТВт-год, або на 24% більше порівняно з 2021 роком. Вітроенергетика дала ЄС 420 ТВт-год енергії, на 33 ТВт-год більше проти 2021 року.
"Це дало змогу заощадити близько 10 млрд євро на закупівлі газу", - вважають аналітики Ember.
Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що Росія майже 50 років будувала свій енергетичний ринок в Європі, який диктатор Путін знищив менш ніж за 50 тижнів. Знайти заміну буде практично неможливо.
Нагадаємо, транзит російського газу до Європи через Україну на початку 2023 року знизився приблизно на 16% на тлі м'якої погоди в Європі, а також у зв'язку з тим, що регіон благополучно постачається газом з інших джерел.
Додамо, що плани російського президента Володимира Путіна натиснути на Європу за рахунок використання енергії як зброї зазнали невдачі.
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