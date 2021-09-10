ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В "Євросолідарності" заявили, що їх не пустили на засідання ТСК по "вагнерівцям"

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 10 вересня 2021 17:22
В "Євросолідарності" заявили, що їх не пустили на засідання ТСК по "вагнерівцям" Фото: народний депутат "Євросолідарності" Андрій Парубій (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

На засідання парламентської ТСК, яка розслідує обставини зриву спецоперації по затриманню бойовиків з ПВК "Вагнера", не допустили представників "Європейської солідарності" попри те, що вони мають допуск до державної таємниці.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву політсили.

"Сьогодні частина народних депутатів від демократичної опозиції, це депутати від "Європейської солідарності" - я, Михайло Забродський, Микола Величкович, Михайло Бондар, а також від "Голосу" Сергій Рахманін і Роман Костенко прийшли на комісію для того, щоб запропонувати заслухати безпосередніх учасників цієї військової операції, яка власне сьогодні і мала розглядатися на ТСК", - повідомив Андрій Парубій.

Він також наголосив, що вони як народні депутата мають доступ до державної таємниці, до секретних матеріалів.

"Була проведена перевірка і було підтверджено, що ми маєм повний доступ до закритої інформації. І коли це питання було поставлено на голосування, на велике здивування, комісія проголосувала, що ми не можемо брати участь у її засіданні, не можемо бути присутніми під час розгляду питань відання комісії", - додав Парубій.

За його словами, з самого початку вони вимагали, щоб була створена ТСК по цій операції, яка стала резонансною не тільки для України, а і для всього світу.

" І останні дослідження, в тому числі і журналістські, продемонстрували, що як мінімум розвідка США була в курсі цієї операції. Ми були переконані з самого початку, що має бути комісія, яка буде розглядати конкретно цей епізод. Бо важко собі уявити, яка деморалізація для українських розвідників, військових і солдатів, коли виникає підозра, що інформація про секретну операцію може витекти з кабінету Головнокомандувача цієї країни. Тому суспільство потребує відповідей. Наші партнери потребують відповідей. На жаль, ця наша пропозиція навіть не була поставлена на голосування", - резюмував Парубій.

Як повідомлялось, нардеп "ЄС" Ірина Геращенко заявляла, що резонансний матеріал CNN, в якому підтверджується інформація про зрив операції "вагнерівців", підтвердив ту інформацію, яку вже рік вимагає розслідувати "Європейська Солідарність".

Читайте РБК-Україна в Google News
ПВК Вагнера
NEWS
Карантин в Україні планують посилити. МОЗ проситиме уряд зібратися на позачергове засідання
Карантин в Україні планують посилити. МОЗ проситиме уряд зібратися на позачергове засідання
DAILY
Союзний фронт. Чим загрожує Україні інтеграція Росії та Білорусі
Владислав Красінський, Мілан Лєліч Союзний фронт. Чим загрожує Україні інтеграція Росії та Білорусі