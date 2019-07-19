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"Евросолидарность": антикоррупционные органы не должны участвовать в политических играх

Новости » Выборы 2019    19.07.2019 - 13:57
"Евросолидарность": антикоррупционные органы не должны участвовать в политических играх
Иллюстративное фото (eurosolidarity.org)

В "Евросолидарности" заявили о "грязной политической технологии", направленной против политсилы

В "Европейской солидарности" заявили, что антикоррупционные органы не должны участвовать в "грязных политических играх". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление партии.

В политсиле заявили, что в последний день перед выборами наблюдается "срежиссированный спектакль, целью которого является дискредитация политической силы и ее лидера".

"Подчеркиваем, что следственные действия, которые происходят сегодня, не имеют никакого отношения ни к "Европейской солидарности", ни к Петру Порошенко. Причем это происходит в присутствии телекамер, которые очевидно нужны для организации политической "картинки". Считаем, что именно это является главной целью такой "следственной активности". В частности, первыми прибыли на место проведения "следственных действий" телекамеры тех телеканалов, за которыми стоят Медведчук, Мураев и Коломойский, которые, очевидно, и являются заказчиками соответствующей провокации", - говорится в заявлении.

В "Евросолидарности" считают такие действия "грязной политической технологией", направленной против политсилы.

"Когда это происходит в такой способ в последний день избирательной кампании, не остается никаких сомнений, что это является исключительно грязной политической технологией, направленной против "Европейской Солидарности". И цель этого - остановить движение Украины в ЕС и НАТО", - говорится в заявлении.

В заявлении партия также подчеркивает, что антикоррупционные органы, не должны принимать участие в "рязных политических играх, суть которых полностью понятна украинским избирателям".

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