"Євросолідарність": антикорупційні органи не мають брати участь у політичних іграх

Ілюстративне фото (eurosolidarity.org)

У "Євросолідарності" заявили про "брудну політичну технологію", спрямовану проти політсили

У "Європейській солідарності" заявили, що антикорупційні органи не мають брати участь у "брудних політичних іграх". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву партії.

У політсилі заявили, що в останній день перед виборами спостерігається "зрежисована вистава, яка має на меті дискредитацію політичної сили та її лідера".

"Наголошуємо, що слідчі дії, які відбуваються сьогодні, не мають жодного відношення ні до "Європейської солідарності", ні до Петра Порошенка. Причому це відбувається у присутності телекамер, які очевидно потрібні для організації політичної "картинки". Вважаємо, що саме це є головною метою такої "слідчої активності". Зокрема, першими прибули на місце ведення "слідчих дій" телекамер тих телеканалів, за якими стоять Медведчук, Мураєв та Коломойський, які, очевидно, і є замовниками відповідної провокації", - йдеться у заяві.

У "Євросолідарності" вважають такі дії "брудною політичною технологією", спрямованою проти політсили.

"Коли це відбувається в такий спосіб в останній день виборчої кампанії, не залишається жодних сумнівів, що це є винятково брудною політичною технологією, спрямованою проти "Європейської Солідарності". І мета цього - зупинити рух України до ЄС та НАТО", - йдеться у заяві.

В заяві політсила також підкреслює, що антикорупційні органи, не мають брати участь у "брудних політичних іграх, суть яких цілковито зрозуміла українським виборцям".