"Евросолидарность" заявляет о массовых провокациях для дискредитации кандидатов

Партия "Европейская солидарность" заявила о зафиксированных фактах массовых провокаций, направленных на дискредитацию кандидатов в народные депутаты от политической силы. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление партии.

В Евросолидарности это связывают с "существенным ростом ее рейтинга согласно различных социологических опросов".

"Провокаторы не скрывают своей политической принадлежности и действуют в парадигме пророссийского реванша. Также выражаем возмущение тем фактом, что провокации происходят с молчаливого согласия действующей власти, а иногда – с участием ее сторонников. Считаем эти действия недобросовестной политической конкуренцией и попыткой через методы "черных технологий" сорвать предвыборные туры членов партии", - говорится в заявлении.

В частности, речь идет о попытках срыва встреч кандидатов в народные депутаты с избирателями в ряде регионов – Хмельницкой, Закарпатской, Винницкой областях.

"Умышленное провоцирование конфликтов, препятствование встречам с избирателями, срыв публичных мероприятий противоречит международным принципам ведения избирательной кампании", - говорится в заявлении.

Партия Порошенко обращается к международным наблюдателям с просьбой зафиксировать эти случаи в своих отчетах по итогам проведения избирательной кампании в Украине.

"Мы также обращаемся к правоохранительным органам с требованием обеспечить беспрепятственное ведение предвыборной агитации кандидатами в депутаты от "Европейской Солидарности", поскольку законодательство предусматривает уголовную ответственность за препятствование проведению предвыборной агитации", - заявляет Евросолидарность.