"Евросолидарность" требует созвать внеочередное заседание Рады

"Европейская солидарность" требует созвать внеочередное заседание Верховной рады для решения критических для Украины вопросов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление сопредседателя фракции Артура Герасимова.
Он отметил, что представители власти устроили для себя долговременные новогодние каникулы в то время, когда на границах стоят российские войска, международные партнеры ведут переговоры с Путиным, а внутри страны нарастают кризисные явления в экономике и в социальной сфере.
"Верховную раду отправили отдыхать вплоть до 25 января. Словно в стране все хорошо, проблем нет, а все обещания выполнены. Реальность другая - для большинства граждан ухудшился уровень жизни. Из-за проспанного властями энергетического кризиса на грани остановки целые отрасли экономики, - говорит Герасимов. - Путин продолжает звенеть оружием, а для ВСУ власти даже не смогли закупить дизель. Сорван государственный оборонный заказ. Только после давления "Европейской солидарности" и других оппозиционных сил хотя бы заплатили военнослужащим задолженность по зарплате, но снова без повышения. Повышения обещают на 2023 год. Тем временем уже и полицейские заявляют о недофинансировании", - напомнил Герасимов.
Поэтому, по словам сопредседателя фракции, "Европейская солидарность" требует созвать внеочередное заседание Верховной рады с повесткой дня, которая будет соответствовать реалиям и проблемам настоящего. Герасимов напомнил, что речь идет о:
"Просим безотлагательно обеспечить изготовление соответствующих документов для сбора соответствующего количества подписей народных депутатов. Я надеюсь, что вместе с фракцией "Европейская солидарность" это обращение будет подписано и всеми оппозиционными силами и, я искренне надеюсь, фракцией "Слуга народа", - резюмирует сопредседатель фракции.
Напомним, суд удовлетворил просьбу Офиса генпрокурора об аресте имущества Порошенко.
Решение принято в деле, где он проходит подозреваемым в государственной измене и пособничестве террористическим организациям "ДНР" и "ЛНР".