"Евросолидарность" требует сохранить на Прикарпатье центр социальной поддержки детей

"Как человек, который в совершенстве знает реформу деинституализации и требования по ее внедрению, я хочу подчеркнуть, что Центр социальной поддержки "Теплый дом" отвечает всем требованиям и стандартам, которые предусматривает реформа", - подчеркнула Марина Порошенко.

В частности, в заведении есть три малые групповые дома, в которых воспитываются 31 ребенок из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, 8 детей с инвалидностью и 26 детей, которые находятся на учете по поводу различных заболеваний.

Также, по ее словам, там есть дневной стационар для детей с инвалидностью и особыми образовательными потребностями. Отделения Центра сформированы с сохранением родственных связей, возрастных, индивидуальных и психологических особенностей детей.

Образование воспитанники учреждения получают в инклюзивных школах г. Долина и Долинской ОТГ. Соответственно происходит их социализация и подготовка к самостоятельной жизни, подчеркивает Порошенко.

Она также сообщила, что несмотря на это, 19 февраля этого года временное большинство в Ивано-Франковском областном совете приняло решение о прекращении деятельности центра путем его ликвидации.

"Единственная фракция, которая выступила категорически против этого решения, была фракция "Европейской солидарности". И я очень благодарна нашей команде в Ивано-Франковской области за то, что вы стали на защиту, без преувеличения, уникального учреждения", - отметила Марина Порошенко.

Она убеждена, ни одна реформа не может проводиться таким образом, чтобы ухудшить условия пребывания и качество жизни детей.

"В результате закрытия "Теплого дома" дети будут переведены в интернатные учреждения, в которых условия приближенные к советским. Кроме того, эти заведения находится в другой части области - городе Тлумач и селе Долишне Залучье", - объясняет Марина Порошенко.

В партии уже обратились к министру образования, министру социальной политики, Уполномоченному по делам человека и ребенка. Они требуют создания межведомственной выездной комиссии, которая изучит этот вопрос.

"Причем рассматривать его и в Долине, и в Тлумаче, куда должен был якобы переехать этот приют. К моменту изучения этого вопроса оставить в качестве опорных Долинский и Тлумачский приют как базовые центры. Рассмотреть вопрос о возможности государственного софинансирования этих приютов для работы с сиротами, в том числе детьми с инвалидностью", - добавил народный депутат Владимир Вятрович.