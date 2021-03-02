"Євросолідарність" вимагає зберегти на Прикарпатті центр соціальної підтримки дітей

"Як людина, яка досконало знає реформу деінституалізації та вимоги щодо її впровадження, я хочу наголосити, що Центр соціальної підтримки "Теплий дім" відповідає всім вимогам і стандартам, які передбачає реформа", - наголосила Марина Порошенко.

Зокрема, у закладі є три малі групові будинки, в яких виховуються 31 дитина з-поміж дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, 8 дітей з інвалідністю та 26 дітей, які перебувають на обліку з приводу різних захворювань.

Також, за її словами, там є денний стаціонар для дітей з інвалідністю та особливими освітніми потребами. Відділення Центру сформовані із збереженням родинних зв’язків, вікових, індивідуальних та психологічних особливостей дітей.

Освіту вихованці закладу здобувають в інклюзивних школах м. Долина та Долинської ОТГ. Відповідно відбувається їхня соціалізація та підготовка до самостійного життя, наголошує Порошенко.

Вона також повідомила, що попри це 19 лютого цього року тимчасова більшість в Івано-Франківській обласній раді прийняла рішення про припинення діяльності центру шляхом його ліквідації.

"Єдина фракція, яка виступила категорично проти цього рішення, була фракція "Європейської солідарності". І я дуже дякую нашій команді в Івано-Франківській області за те, що ви стали на захист, без перебільшення, унікального закладу", - зазначила Марина Порошенко.

Вона переконана, жодна реформа не може проводитися таким чином, щоб погіршити умови перебування та якість життя дітей.

"В результаті закриття "Теплого дому" діти будуть переведені до інтернатних закладів, в яких умови наближені до радянських. Крім того, ці заклади знаходиться в іншій частині області - місті Тлумач та селі Долішнє Залуччя", - пояснює Марина Порошенко.

В партії вже звернулися до міністра освіти, міністра соціальної політики, Уповноважених у справах людини та дитини. Вони вимагають створення міжвідомчої виїзної комісії, яка вивчить це питання.

"Причому розглядатиме його і в Долині, і в Тлумачі, куди мав нібито переїхати цей сиротинець. До моменту вивчення цього питання залишити в якості опорних Долинський і Тлумацький сиротинці як базові центри. Розглянути питання щодо можливості державного співфінансування цих сиротинців для роботи з сиротами, зокрема дітьми з інвалідністю", - додав народний депутат Володимир В’ятрович.