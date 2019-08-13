"Евросолидарность" предлагает Забродского на должность главы комитета по нацбезопасности

Фото: Михаил Забродский (из открытых источников)

Геращенко подчеркнула, что Забродский имеет опыт защиты территориальной целостности

"Европейская солидарность" предлагает кандидатуру Михаила Забродского на должность председателя комитета Верховной рады по нацбезопасности и обороне. Об этом на пресс-конференции заявила первый заместитель председателя Верховной рады Украины, кандидат в народные депутаты от партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.

"Вряд ли в парламенте можно найти более профессионального человека, чем Михаил Забродский на главу комитета по национальной безопасности и обороне, потому что это правда. Он имеет за плечами опыт защиты территориальной целостности и обороны, стратегическое видение вопросов национальной безопасности и обороны государства, у него хороший английский, обучение за рубежом, четкое понимание, что такое страны НАТО, и четкий ответ на вопрос есть ли у стран НАТО войска. Я убеждена, что 400 новоизбранных депутатов могут этого не знать", - отметила Геращенко.

В партии считают, что опыт ее членов может усилить комитеты, которые касаются вопросов нацбезопасности и обороны, европейской интеграции, прав человека, защиты ветеранов.

"Европейская солидарность" также призвала "Батькивщину" и "Голос" объединить усилия и обсудить предложения по руководству комитетов.