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"Євросолідарність" пропонує Забродського на посаду голови комітету з нацбезпеки

Новини » Політика    13.08.2019 - 16:55
"Євросолідарність" пропонує Забродського на посаду голови комітету з нацбезпеки
Фото: Михайло Забродський (з відкритих джерел)

Геращенко наголосила, що Забродський має досвід захисту територіальної цілісності

"Європейська солідарність" пропонує кандидатуру Михайла Забродського на посаду голови комітету Верховної ради з нацбезпеки та оборони. Про це на прес-конференції заявила перший заступник голови Верховної ради України, кандидат у народні депутати від партії "Європейська солідарність" Ірина Геращенко.

"Навряд в парламенті можна знайти більш фахову людину, ніж Михайло Забродський на голову комітету з національної безпеки та оборони, тому що це правда. Він має за плечима досвід захисту територіальної цілісності та оборони, стратегічне бачення питань національної безпеки і оборони держави, в нього хороша англійська, навчання за кордоном, чітке розуміння, що таке країни НАТО, і чітка відповідь на запитання чи є в країн НАТО війська. Я переконана, що 400 новообраних депутатів можуть цього не знати", - наголосила Геращенко.

У партії вважають, що досвід її членів може посилити комітети, які стосуються питань нацбезпеки та оборони, європейської інтеграції, прав людини, захисту ветеранів.

"Європейська Солідарність" також закликала "Батьківщину" та "Голос" об’єднати зусилля та обговорити пропозиції по керівництву комітетів.

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