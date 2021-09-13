"Евросолидарность" официально выдвинула Сущенко кандидатом в депутаты в 197-м округе

"Европейская Солидарность" с самого начала в парламенте 9 созыва позиционировала себя, и нас позиционировали люди, как парламентский спецназ, который должен защищать выбор людей, выбор пути в ЕС, выбор относительно будущего членства в НАТО. И мне очень приятно, что наша деятельность в парламенте оправдывает ожидания людей. Но нас должно быть больше. И сегодня я хочу представить и объявить решение съезда выдвинуть в Черкасской области по мажоритарному округу в Верховную раду Романа Сущенко. Это легендарная личность", - подчеркнул Порошенко.

По его словам, Сущенко - это патриот, профессионал, талантливый журналист, который долгие годы работал в Париже.

"Российская ФСБ похитила Романа, бросила его в тюрьму, требуя предать и сдать Украину. И Роман продемонстрировал такую ​​силу, такую ​​твердость, такую ​​любовь к Украине, что расстроены даже были бандиты из российской ФСБ. Нам удалось вместе с тремя тысячами заложников Романа вернуть в Украину. И мне очень приятно, что Роман принял решение вернуться в Черкасскую область, возглавить нашу областную партийную организацию, и в результате его упорной работы, близости с людьми, активной работой в поле, рейтинг нашей политической силы между парламентскими и местными выборами вырос вдвое", - отмечает лидер партии.

Порошенко добавил, что Сущенко свободно владеет не только украинским, английским, французским, но и сербским, хорватским, немного боснийским и многими другими языками.

"Он пытается сделать все для того, чтобы привести вместе с нашей командой Украину в Европу, и привнести в Черкасскую область, в Украине значительную часть своего европейского опыта, своих европейских связей", - сообщил пятый президент.

Лидер "ЕС" убежден, что Сущенко, как и вся политическая сила, которую он возглавляет, сочетает надежность и надежду.

"И, следовательно, твердо убежден, что вы поддержите Романа Сущенко и "Европейскую Солидарность" и на выборах будет победа, будет первое место", - говорит Петр Порошенко.

В свою очередь, Роман Сущенко заверил, что "только с этой командой мы продолжим курс в ЕС и НАТО и не допустим пророссийского реванша в Украине".

"Стандарты ЕС - это высокое качество жизни, экономический рост, а также продолжение курса на децентрализацию, который гарантирует рост местных бюджетов, устойчивое и поступательное развитие объединенных общин. Путь для каждого украинца это прежде всего благополучие и безопасность, это достойные зарплаты, рабочие места, производство продукции с добавленной стоимостью. Это качество образования и медицины, это свобода слова, децентрализация и гарантия прав человека. Мы не допустим реванша имперской России здесь, в Украине. Путь - это строительство Европы в Украине", - подчеркнул Роман Сущенко.

Также стало известно, что в 184 округе на Херсонщине кандидатом в народные депутаты от "Европейской солидарности" стал известный фермер, меценат Игорь Осипенко.

"Игорь Осипенко - фермер, человек от земли. Человек, который знает, что такое сельский труд. Человек, который не является каким-то парашютистом, а знает точно проблемы жителей Херсонской области. Он доказал, неоднократно избираясь и побеждая в округе областного уровня, сейчас очень достойно и мощно будет представлять "Европейскую солидарность" на выборах в Херсонской области", - рассказал Петр Порошенко.

К тому же в Винницкой области на должность главы Липовецкой ОТГ "Европейская солидарность" выдвигает учителя, директора школы, добровольца, участника АТО Василия Авраменко.

"На должность председателя Липовецкой ОТГ мы планируем выдвинуть невероятного человека - учителя, директора школы, человека, который пользуется бешеной любовью учеников, коллектива, горожан, которые сегодня рядом с ними. Это невероятная и фантастическая личность. Человек, который добровольцем ушел на фронт. Человек, который в секторе С защищал украинскую землю и во время АТО, и при ООС", - сообщил Порошенко.

По словам экс-президента, только власть узнала об этих планах, как мобилизовала Авраменко на сборы резервистов.

"Настоящего воина этим не напугать. И сразу же после возвращения с этих сборов Василий примет участие в выборах. А моя огромная просьба к жителям Липовецкой объединенной общины - вы самые умные, самые лучшие и вы точно не ошибетесь", - говорит Порошенко. - Наша общая победа - это надежда на лучшее будущее для всего украинского народа".