У Порошенко выдвинули Сущенко кандидатом на довыборах в Раду по округу Скичко

Украинский журналист, бывший узник Кремля, первый заместитель председателя Черкасского облсовета Роман Сущенко станет кандидатом в народные депутаты от партии Европейская солидарность на довыборах в 197 округе (Черкасская область). Об этом сообщил лидер партии, пятый президент Украины Петр Порошенко в Facebook. Фракцию Европейской солидарности в Верховной раде называют спецназом оппозиции. И действительно, наши депутаты - это люди без страха и упрека, которые готовы отстаивать Украину везде - в сессионном зале ПАСЕ, даже на поле боя. И именно таким человеком, без сомнения, является Роман Сущенко. Человек, прошедший российские застенки, который боролся за Украину даже в безнадежной казалось бы ситуации. Роман стал символом борьбы за Украину, которую поддержал весь мир, - подчеркнул Порошенко. По его мнению, опыт Сущенко поможет парламентской борьбе с российской пятой колонной. Сейчас он возглавляет партийную ячейку на Черкасщине, работает над развитием и очищением партии. Его избрали первым заместителем председателя областного совета. Роман хорошо знает проблемы черкасского края и потому принесет в парламенте много пользы - в том числе и жителям области. Именно поэтому наша партия приняла решение выдвинуть Романа Сущенко кандидатом в народные депутаты, как только будут объявлены довыборы в Черкасской области, - добавил Порошенко. Напомним, ранее народный депутат от 197-го округа в Черкасской области Александр Скичко стал председателем ОГА, и в Верховную Раду должны пройти довыборы. Как известно, Сущенко освободили в сентябре 2019 года в рамках обмена пленными между РФ и Украиной в формате 35 на 35. Перед местными выборами он возглавил Черкасскую областную организацию партии Европейская солидарность.