У Порошенко выдвинули Сущенко кандидатом на довыборах в Раду по округу Скичко

Украинский журналист, бывший узник Кремля, первый заместитель председателя Черкасского облсовета Роман Сущенко станет кандидатом в народные депутаты от партии "Европейская солидарность" на довыборах в 197 округе (Черкасская область).

Об этом сообщил лидер партии, пятый президент Украины Петр Порошенко в Facebook.

"Фракцию "Европейской солидарности" в Верховной раде называют спецназом оппозиции. И действительно, наши депутаты - это люди без страха и упрека, которые готовы отстаивать Украину везде - в сессионном зале ПАСЕ, даже на поле боя. И именно таким человеком, без сомнения, является Роман Сущенко. Человек, прошедший российские застенки, который боролся за Украину даже в безнадежной казалось бы ситуации. Роман стал символом борьбы за Украину, которую поддержал весь мир", - подчеркнул Порошенко.

По его мнению, опыт Сущенко поможет парламентской борьбе с российской пятой колонной. Сейчас он возглавляет партийную ячейку на Черкасщине, работает над развитием и очищением партии.

"Его избрали первым заместителем председателя областного совета. Роман хорошо знает проблемы черкасского края и потому принесет в парламенте много пользы - в том числе и жителям области. Именно поэтому наша партия приняла решение выдвинуть Романа Сущенко кандидатом в народные депутаты, как только будут объявлены довыборы в Черкасской области", - добавил Порошенко.

Напомним, ранее народный депутат от 197-го округа в Черкасской области Александр Скичко стал председателем ОГА, и в Верховную Раду должны пройти довыборы.

Как известно, Сущенко освободили в сентябре 2019 года в рамках обмена пленными между РФ и Украиной в формате 35 на 35.

Перед местными выборами он возглавил Черкасскую областную организацию партии Европейская солидарность.