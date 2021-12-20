"Евросолидарность" назвала подозрение Порошенко "преследованием оппозиции"

Для оглашения политически мотивированного фейкового подозрения Петру Порошенко власти сознательно избрали момент заграничной командировки лидера оппозиции, когда пятый президент в разных столицах мира работает над укреплением международной коалиции в поддержку Украины на фоне агрессивных намерений Кремля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление на сайте партии.

"Вместо того, чтобы укреплять оборону страны, власти усиливают преследование оппозиционной партии, которая становится самой популярной политической силой страны", - говорится в заявлении.

В политсиле напомнили, что под командованием Порошенко вновь созданная армия освободила две трети Донбасса.

"Порошенко выборол безвиз и Томас, Соглашение об ассоциации с Евросоюзом и энергетическую независимость от России, создал международную коалицию в поддержку Украины и обеспечил санкции против России. Он вместе с армией и обществом сохранил и защитил государство. Фейковое подозрение Порошенко обанкротившейся власти - это все, что она может дать вместо "конца эпохи бедности", - пишут в "ЕС".

В политсиле подчеркнули, что уже скоро как три года сотни прокуроров Офиса Генерального прокурора, следователей ГБР и СБУ осуществляют десятки незаконных уголовных производств против Порошенко на многочисленные прямые требования "верхушки" власти.

"Всем уже давно понятно - действия правоохранительных органов не имеют ничего общего с правом. Это политический заказ. За это время Порошенко с десяток раз отбывал в загранкомандировки и возвращался из них. Так же будет и в этот раз. Как бы власти не мечтали избавиться от лидера оппозиции, Петр Порошенко вернется после визитов на Фанар к Вселенскому Патриарху, поездки в Польшу со встречами высокого уровня, после новогодне-рождественских каникул и планируемой после них еще одной заграничной командировки", - заверили коллеги пятого президента.