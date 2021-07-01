"Євросолідарність", "Голос" і "Батьківщина" розробили власний законопроект для боротьби з олігархами

Про це представники політичних сил повідомили під час брифінгу у парламенті.

За словами автора законопроекту, народного депутата з фракції "ЄС" Миколи Княжицького, законопроект від влади про деолігархізацію надає президенту надзвичайні повноваження одноосібно призначати олігархами всіх, хто йому заважає. При цьому в Україні створені антикорупційні органи, які й мають обмежувати олігархічний вплив.

"Які ж наслідки будуть для олігархів, як вони прописані в цьому законопроекті? Наслідок один - вони не мають права брати участь у приватизації", - говорить Княжицький.

Водночас він наголошує, що в альтернативному законопроекті чітко вимагається від Антимонопольного комітету слідкувати за дотриманням законодавства.

"Ті, хто його не дотримуються, за пропозицією Антимонопольного комітету підлягають під спеціальну процедуру яку проводить і контролює НАЗК. Ми для того і створили антикорупційні органи, щоб надати їм повноваження боротися і з корупцією і з олігархатом. Ми пропонуємо, щоб телевізійні канали займали об’єктивну позицію, щоб ми знали, за чий кошт вони фінансуються, хто за цими телевізійними каналами стоїть. Щоб не мали вони права під доглядом авторитетних громадських організацій промивати мізки українським громадянам", - додає Княжицький.