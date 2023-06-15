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"Євросолідарність" ініціює зміни до законів про олігархів і КСУ

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Четвер 15 червня 2023 10:14
"Євросолідарність" ініціює зміни до законів про олігархів і КСУ Фото: Ірина Геращенко (eurosolidarity.org)
Автор: Сергей Новиков

Фракції "Європейської солідарності" ініціює зміни до законів про олігархів і Конституційний суд, щоб привести їх у відповідність до європейських норм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на співголову фракції Ірину Геращенко.

За її словами, антиолігархічний закон і закон про формування Конституційного суду монобільшість протягувала без висновку Венеційської комісії, що зрештою призвело до численних зауважень і змін, які терміново потрібно внести.

"Є безвідповідальна позиція монобільшості, яка по суті ставить сьогодні під загрозу початок офіційних перемовин щодо вступу України до Європейського Союзу. Щодо антиолігархічного закону є розгромний висновок Венеційської комісії. Наша фракція наполягала, що боротьба з олігархами - боротьба з монополістами, монополіями. Тут має бути посилення Антимонопольного комітету, а не створення "розстрільної трійки" у вигляді РНБО, яка буде в ручному режимі кожного неугодного їй українця визначати олігархом", - зазначила вона.

Геращенко наголосила, що у законі про Конституційний суд має бути передбачена система незалежного відбору кваліфікованих суддів, як це було зроблено при відборі суддів Вищого антикорупційного суду.

"Європейська солідарність" зареєструвала зміни, на яких ми будемо наполягати, щоб не переголосовувати, не переписувати, не виглядати смішно в очах наших партнерів. Дорадча група експертів має бути сформована з 7 представників - 4 з ним мають складати ті кандидатури, які пропонуються нашими міжнародними партнерами, які мають відповідний досвід і повну незалежність", - додала вона.

Співголова фракції також наголосила, що міжнародні партнери закликають повернути декларування чиновників.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данилов заявляв, що близько 86 українців підпадають під деолігархізацію.

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