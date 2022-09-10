Для Европы будет честью принять Украину в ЕС, - Зеленский

Для Европейского союза будет честью принять Украину, которая победит в войне против Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского на Ялтинском онлайн-форуме (YES), организованном Фондом Виктора Пинчука.

По его словам, сегодня продолжается смена геополитической конфигурации в Европе.

"Экономическое объединение в Европе - достигнуто. Политическое объединение в Европе - достигнуто. Это все очевидно на уровне институтов, отношений, повседневной жизни. Но сейчас достигается реальное ценностное объединение всего континента - и это благодаря Украине", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что исчезают последние барьеры, которые были между европейскими странами, благодаря тому, что Европа защищает свободу и обретает подлинную независимость.

"И еще один элемент обязательный. Завершение объединения Европы невозможно без Украины. Поэтому именно за эту зиму должны сделать абсолютно все, чтобы весной сказать: мы полностью готовы к началу переговоров по членству Украины в Евросоюзе. Это будет историческое время - когда будет честью для Европы принять наше государство. Государство, которое побеждает", - добавил Зеленский.