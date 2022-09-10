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Для Европы будет честью принять Украину в ЕС, - Зеленский

Новина українською →
Киев, Суббота 10 сентября 2022 22:17
Для Европы будет честью принять Украину в ЕС, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Для Европейского союза будет честью принять Украину, которая победит в войне против Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского на Ялтинском онлайн-форуме (YES), организованном Фондом Виктора Пинчука.

По его словам, сегодня продолжается смена геополитической конфигурации в Европе.

"Экономическое объединение в Европе - достигнуто. Политическое объединение в Европе - достигнуто. Это все очевидно на уровне институтов, отношений, повседневной жизни. Но сейчас достигается реальное ценностное объединение всего континента - и это благодаря Украине", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что исчезают последние барьеры, которые были между европейскими странами, благодаря тому, что Европа защищает свободу и обретает подлинную независимость.

"И еще один элемент обязательный. Завершение объединения Европы невозможно без Украины. Поэтому именно за эту зиму должны сделать абсолютно все, чтобы весной сказать: мы полностью готовы к началу переговоров по членству Украины в Евросоюзе. Это будет историческое время - когда будет честью для Европы принять наше государство. Государство, которое побеждает", - добавил Зеленский.

Напомним, накануне президент Литвы Эгилс Левитс во время визита в Киев заявил, что выступает за начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Отметим, на сегодня у нашей страны есть статус кандидата на членство. По мнению премьера Дениса Шмыгаля, украинская сторона будет готова к началу переговоров уже в конце 2022 или в начале 2023 года.

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