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Для Європи буде честю прийняти Україну до ЄС, - Зеленський

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Київ, Субота 10 вересня 2022 22:17
Для Європи буде честю прийняти Україну до ЄС, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Для Європейського союзу буде честю прийняти Україну, яка переможе у війні проти Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського на Ялтинському онлайн-форумі (YES).

За його словами, сьогодні триває зміна геополітичної конфігурації в Європі.

"Економічне об'єднання в Європі - досягнуто. Політичне об'єднання в Європі - досягнуто. Це все очевидно на рівні інститутів, відносин, повсякденного життя. Але зараз досягається реальне ціннісне об'єднання всього континенту - і це завдяки Україні", - зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що зникають останні бар'єри, які були між європейськими країнами, завдяки тому, що Європа захищає свободу і набуває справжньої незалежності.

"І ще один елемент обов'язковий. Завершення об'єднання Європи неможливе без України. Тому саме за цю зиму маємо зробити абсолютно все, щоб навесні сказати: ми повністю готові до початку переговорів щодо членства України в Євросоюзі. Це буде історичний час - коли буде честю для Європи прийняти нашу державу. Державу, яка перемагає", - додав Зеленський.

Нагадаємо, напередодні президент Литви Егілс Левітс під час візиту до Києва заявив, що виступає за початок переговорів про вступ України до ЄС.

Зазначимо, на сьогодні у нашої країни є статус кандидата на членство. На думку прем'єра Дениса Шмигаля, українська сторона буде готова до початку переговорів вже в кінці 2022 або на початку 2023 року.

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