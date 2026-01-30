ua en ru
На Європу звалиться неконтрольована китайська ракета: які країни під загрозою

П'ятниця 30 січня 2026 00:37
На Європу звалиться неконтрольована китайська ракета: які країни під загрозою Фото: маса уламку ракети, який впаде на Європу, становить 11 тонн (скріншот)
Автор: Маловічко Юлія

Європу 30 січня очікує неконтрольоване входження в атмосферу другого ступеню китайської космічної ракети ZQ 3 R/B масою 11 тонн, що становить потенційну загрозу для авіації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Фінського метеорологічного інституту.

Інститут відстежує неконтрольоване падіння ракети разом з мережею космічного спостереження та відстеження (SST) Європейського Союзу.

За попередньою оцінкою, другий ступінь ракети має увійти в атмосферу 30 січня близько 10:40 за київським часом, проте орієнтовний час може змінитися приблизно на десять годин через нестабільність об’єкта.

Фрагменти ракети можуть увійти в атмосферу над південними районами Данії та країн Балтії, що потенційно може вплинути на повітряний рух у регіоні.

ZQ 3 R/B є надзвичайно великим космічним уламком: його маса оцінюється приблизно у 11 тонн, а довжина - близько 12-13 метрів. Цей ступінь ракети був виведений на орбіту 3 грудня 2025 року.

Нагадаємо, це вже не перший випадок коли китайська космічна ракета виходить з-під контролю. Раніше повідомлялось про загрозу падіння ракети "Чанчжен-5B". Врешті ця ракета впала в океан та не завдала шкоди людству.

Також нещодавно повідомлялось, що китайська багаторазова ракета Zhuque-3 зазнала аварійної посадки після старту. Це показало, що Китай відстає від SpaceX у космічній гонці.

