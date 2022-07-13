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Европу ждет самая суровая зима за 60 лет, - вице-премьер Румынии

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Киев, Среда 13 июля 2022 14:58
Европу ждет самая суровая зима за 60 лет, - вице-премьер Румынии Фото: вице-премьер Румынии Келемен Хунор (facebook.com/KelemenHunorOficial)
Автор: Руслан Гаращенко

Европейскому союзу придется заплатить большую цену за санкции против России. ЕС предстоит пережить самую суровую зиму за последние 60 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова вице-премьера Румынии Келемена Хунора в эфире B1.

По его словам, предстоящая зима будет тяжелой, в частности из-за резкого роста цен на газ.

"Мы приняли закон, который устанавливает цены до апреля 2023 года, чтобы пережить зиму, которая, по нашим оценкам, будет суровой зимой... Но, поскольку газ дорожает повсюду в Европе, это будет тяжелая зима, может быть, самая суровая зима за последние 40, 50, 60 лет для всей Европы, к сожалению", - сказал Хунор.

Он отметил, что санкции против России были необходимы, поскольку других рычагов влияния нет. Однако Европе придется за них заплатить большую цену.

Напомним, на прошлой неделе цена на газ в Европе достигла четырехмесячного максимума, превысив 1800 долларов за тысячу кубометров.

Как известно, Россия временно остановила прокачку газа в Европейский союз по газопроводу "Северный поток".

При этом, по оценка экспертов, РФ может полностью остановить "Северный поток" в конце осени.

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