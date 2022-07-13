Европу ждет самая суровая зима за 60 лет, - вице-премьер Румынии

Европейскому союзу придется заплатить большую цену за санкции против России. ЕС предстоит пережить самую суровую зиму за последние 60 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова вице-премьера Румынии Келемена Хунора в эфире B1 .

По его словам, предстоящая зима будет тяжелой, в частности из-за резкого роста цен на газ.

"Мы приняли закон, который устанавливает цены до апреля 2023 года, чтобы пережить зиму, которая, по нашим оценкам, будет суровой зимой... Но, поскольку газ дорожает повсюду в Европе, это будет тяжелая зима, может быть, самая суровая зима за последние 40, 50, 60 лет для всей Европы, к сожалению", - сказал Хунор.

Он отметил, что санкции против России были необходимы, поскольку других рычагов влияния нет. Однако Европе придется за них заплатить большую цену.