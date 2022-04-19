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В Европу из США в течение суток вылетят семь самолетов с военной помощью Украине

Фото: в Европу из США в течение суток вылетят семь самолетов с военной помощью Украине (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Соединенные Штаты Америки направят еще семь самолетов военной помощи для Украины. Они прибудут в Европу уже в течение 24 часов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Высокопоставленный представитель Пентагона не смог ответить когда именно помощь прибудет в Украину наземным транспортом, однако отметил, что "ни одна из этих партий не задерживается слишком долго, прежде чем ее выгружают из самолетов и "должным образом загружают"

"В следующие 24 часа мы ожидаем, что будет более пол дюжины, а может быть, семь рейсов из Соединенных Штатов с разным количеством материалов из утвержденного на прошлой неделе пакета в размере 800 миллионов долларов", - добавил чиновник.

Война России против Украины длится пятьдесят пять дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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