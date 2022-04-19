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В Європу зі США протягом доби вилетять сім літаків з військовою допомогою Україні

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Вівторок 19 квітня 2022 20:36
В Європу зі США протягом доби вилетять сім літаків з військовою допомогою Україні Фото: в Європу зі США протягом доби вилетять сім літаків з військовою допомогою Україні (flickr.com/)
Автор: Сергій Пишкін

Сполучені Штати Америки направлять ще сім літаків військової допомоги для України. Вони прибудуть до Європи вже протягом 24 годин.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN.

Високопоставлений представник Пентагону не зміг відповісти коли саме допомога прибуде до України наземним транспортом, однак відзначив, що "жодна з цих партій не затримується надто довго, перш ніж її вивантажують із літаків та "належно завантажують"

"У наступні 24 години ми очікуємо, що буде понад пів дюжини, а можливо, сім рейсів зі Сполучених Штатів з різною кількістю матеріалів із затвердженого минулого тижня пакету у розмірі 800 мільйонів доларів", - додав чиновник.

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