У Європу прибули перші американські гаубиці для України
Представник Міністерства оборони США розповів, що в Європу прибули перші американські гаубиці, які передали Україні. Найближчим часом вони вирушать на територію України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента видання Foreign Policy.
Як розповів кореспондент, спілкуючись з журналістами, представник Пентагону сказав, що США відправили у Європу ще чотири рейси з військовою допомогою.
Крім того, протягом доби до європейського регіону вирушать ще чотири літаки. Вся ця допомога включатиме американські гаубиці.
Нагадаємо, вчора президент США Джо Байден заявив, що відправить американську артилерію в Україну. Таке ж рішення ухвалила Канада та Британія.
Додамо, очікується, що цього тижня США оголосять про новий пакет військової допомоги Україні.
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