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У Європу прибули перші американські гаубиці для України

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Вашингтон, Середа 20 квітня 2022 20:36
У Європу прибули перші американські гаубиці для України Фото: Пентагон розповів про відправлення гаубиць в Україну (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Представник Міністерства оборони США розповів, що в Європу прибули перші американські гаубиці, які передали Україні. Найближчим часом вони вирушать на територію України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента видання Foreign Policy.

Як розповів кореспондент, спілкуючись з журналістами, представник Пентагону сказав, що США відправили у Європу ще чотири рейси з військовою допомогою.

Крім того, протягом доби до європейського регіону вирушать ще чотири літаки. Вся ця допомога включатиме американські гаубиці.

Нагадаємо, вчора президент США Джо Байден заявив, що відправить американську артилерію в Україну. Таке ж рішення ухвалила Канада та Британія.

Додамо, очікується, що цього тижня США оголосять про новий пакет військової допомоги Україні.

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